В Калужской области экспорт продукции АПК вырос на 40,4%

За первые четыре месяца 2026 года регион экспортировал продукции АПК на 44,1 миллиона долларов — это на 40,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольший прирост зафиксирован в молочной продукции — 308,8%. Также вырос экспорт зерновых (на 130,6%), рыбы и морепродуктов (47,2%), масложировой продукции (66,3%) и готовой еды (30,8%). Основные направления экспорта — Китай, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, а также Индия, Южная Корея, ОАЭ и Ирак.