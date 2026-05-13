В Калужской области экспорт продукции АПК вырос на 40,4%

Основные направления экспорта — Китай, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия.

Экспорт продукции АПК в Калужской области вырос на 40,4%, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

За первые четыре месяца 2026 года регион экспортировал продукции АПК на 44,1 миллиона долларов — это на 40,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольший прирост зафиксирован в молочной продукции — 308,8%. Также вырос экспорт зерновых (на 130,6%), рыбы и морепродуктов (47,2%), масложировой продукции (66,3%) и готовой еды (30,8%). Основные направления экспорта — Китай, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, а также Индия, Южная Корея, ОАЭ и Ирак.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

