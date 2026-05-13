Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снег и заморозки вновь обрушатся на Казахстан

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 14 мая 2026 года, предоставили специалисты РГП «Казгидромет», сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +19° 7 м/с 49% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Zakon.kz

Согласно прогнозу, погода без осадков сохранится только на юге республики.

Атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана — пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в горных районах юго-востока в ночные часы ожидаются осадки (дождь, снег)… По республике ожидается усиление ветра, на юге — с пыльной бурей. Ночью на севере, востоке Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на востоке Северо-Казахстанской области, на западе области Абай, в горных районах области Жетысу ожидаются заморозки −1−3°С.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

При этом в ряде регионов прогнозируется пожарная опасность:

высокая пожарная опасность сохраняется в области Улытау, на западе, севере, юге Карагандинской, на западе Алматинской, на западе Жамбылской, на западе, севере Туркестанской, на севере, в центре Кызылординской, юге Актюбинской, на северо-востоке Мангистауской, на юго-востоке Акмолинской, на западе, востоке, юге Павлодарской, на востоке области Абай, в центре Восточно-Казахстанской области; чрезвычайная пожарная опасность ожидается на юге, востоке Кызылординской, на юго-востоке Актюбинской области, на юго-востоке области Жетысу.