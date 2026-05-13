Снег и заморозки вновь обрушатся на Казахстан

Согласно прогнозу, погода без осадков сохранится только на юге республики.
Атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана — пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в горных районах юго-востока в ночные часы ожидаются осадки (дождь, снег)… По республике ожидается усиление ветра, на юге — с пыльной бурей. Ночью на севере, востоке Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на востоке Северо-Казахстанской области, на западе области Абай, в горных районах области Жетысу ожидаются заморозки −1−3°С.
При этом в ряде регионов прогнозируется пожарная опасность:
высокая пожарная опасность сохраняется в области Улытау, на западе, севере, юге Карагандинской, на западе Алматинской, на западе Жамбылской, на западе, севере Туркестанской, на севере, в центре Кызылординской, юге Актюбинской, на северо-востоке Мангистауской, на юго-востоке Акмолинской, на западе, востоке, юге Павлодарской, на востоке области Абай, в центре Восточно-Казахстанской области; чрезвычайная пожарная опасность ожидается на юге, востоке Кызылординской, на юго-востоке Актюбинской области, на юго-востоке области Жетысу.