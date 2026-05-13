Потеряла шарм? Пермякова из «Интернов» раскрыла секрет похудения на 27 кг

Похудевшую звезду «Интернов» Светлану Пермякову теперь сравнивают с Шэрон Стоун. Однако вместе с ростом популярности усилилась и критика. Актрису заподозрили в злоупотреблении пластической хирургией и в применении уколов стройности. 54-летняя артистка не оставила без внимания появившиеся слухи. Подробнее — в материале perm.aif.ru.
Была ли пластика?
Любка из «Интернов» — полюбившийся россиянам персонаж. Полненькая и добродушная героиня запала в душу зрителям и её ошеломительное похудение не осталось без внимания.
«Это просто другой человек. Элегантный, красивый, интеллигентный. Не Фрося из деревни», «Лучше толстушкой, чем старушкой. Жуть какая», «А мне она больше в весе нравится. Она мне так ближе и роднее», «Вау, какая статная и дорогая стала. Да просто все привыкли к ней в роли простушки-медсестры», «Она и полненькая, и худенькая всегда “Едрит Мадрид”! Такая же красотка», — обсуждают любимую актрису пользователи групп о похудении в соцсетях.
Одни обвиняли актрису в уколах и пластике, а другие в том, что пошла на поводу у моды и потеряла свой шарм. Актриса в ответ опубликовала видео и фото без макияжа и подчеркнула, что никогда не ложилась под нож хирурга.
Также на днях Пермякова записала видео с ответами на самые популярные комментарии пользователей. Она поблагодарила поклонников за комплименты. Прочла вслух актриса и замечания злопыхателей, заметив, что у каждого может быть своё мнение.
«Самое главное, чтобы здоровье не пострадало. Помолодела на десять лет? Спасибо, но я к этому не стремлюсь. Мне приятно выглядеть на свой возраст», — говорит актриса.
Что есть, чтобы похудеть?
Также в роликах на своей страничке в соцсетях Пермякова говорит, что сбросила 27 килограмм. Под наблюдением врача актриса использует препарат для похудения.
«Мне стало легче контролировать аппетит, убрала перекусы, еду “на автомате”. Я ем всё, никаких запретов нет. Люблю мясо, рыбу, овощи. Единственное, я ем маленькими порциями. Организму больше не надо. Если раньше съедала большую тарелку, то теперь только половинку», — раскрыла секрет рациона похудевшая блондинка.
Ещё год назад вес Пермяковой превышал 100 кг, сейчас же осталось ещё 3−4 кг, от которых артистка намерена избавиться.
«Были срывы, я живой человек, и ничего человеческое мне не чуждо. В новогодние праздники могла позволить себе чуть-чуть лишнего. Так что себя никогда не ругайте, если что-то пойдет не так», — посоветовала актриса.
Звезда «Интернов» призналась, что не терять мотивацию ей помогает повышенное внимание — никогда ранее она не ловила на себе столько восхищённых взглядов.
«Каждый шаг —это уже победа, маленькая или большая. Это работа с собой и над собой. Очень мотивирует фотографии “до” и “после” и новый размер одежды. Помогает и поддержка близких, добрые слова зрителей, то, как на меня смотрят и реагируют», — улыбается Пермякова.
Опасные уколы?
Инъекции для похудения всё популярнее в России, однако важно помнить, что это — лекарство. Как рассказала корреспонденту сайта perm.aif.ru диетолог и эндокринолог Анастасия Черных, без контроля врача колоть такие препараты опасно.
«Это лекарственная терапия для тех, кому поставили диагноз “ожирение”. Ни в коем случае нельзя начинать приём препарата самим, ведь существует ряд противопоказаний. Кроме того, любое быстрое снижение веса — это риски возникновения камней в желчном пузыре, в почках и других побочных реакций. Это не говорит о том, что человеку не нужно снижать вес. Просто важно делать это строго под контролем врача, правильно подбирать дозировки, в зависимости от исходного веса и динамики снижения, а также следить за общим здоровьем. Врач корректирует дозировку, потом назначает поддерживающие уколы», — комментирует диетолог.
Чтобы лишние килограммы не вернулись, важно работать и с психологией пациента.
«Препараты помогают выстраивать рацион, они снижают аппетит, тягу к определённым продуктам. Однако необходимо и изменение образа жизни, важно постепенно формировать правильные пищевые привычки, добавлять физическую активность. Это ведь терапия, а не так, что два месяца поколола, похудела и бросила», — добавила диетолог-эндокринолог.