В рамках форума «Россия — Исламский мир» открылась ярмарка «Казань Халяль Маркет»: фоторепортаж

В Казани проходит Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум». В рамках этого события в столице Татарстана открылась торговая ярмарка «Казань Халяль Маркет». В ней участвуют порядка 100 компаний из 11 регионов России и 9 стран. В церемонии открытия ярмарки принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что Татарстан как один из ведущих субъектов РФ в части развития исламской экономики уделяет особое внимание поддержке и продвижению индустрии халяль. Кадры «Казань Халяль Маркет» — в нашем фоторепортаже.