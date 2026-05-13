В башкирском Кумертау владелица швейной студии заключила соцконтракт

Владелица швейной студии в Кумертау Республики Башкортостан заключила социальный контракт, сообщили в администрации города. Такую меру поддержки предоставляют по нацпроекту «Семья».
Средства в размере 350 тысяч рублей предпринимательница Светлана Рахимова направила на приобретение оборудования для швейной мастерской. Ее студия Perfetto специализируется на изготовлении разнообразной одежды. Также там выполняют индивидуальные заказы и разрабатывают уникальные модели для корпоративных клиентов.
«Развитие креативных индустрий — это важный аспект современной экономики, способствующий созданию новых рабочих мест и формированию уникального имиджа региона. Швейная студия Светланы Рахимовой становится ярким примером того, как государственная поддержка может стать мощным стимулом для развития малого бизнеса и реализации талантливых людей», — отметили в администрации Кумертау.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.