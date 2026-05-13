В Калининграде суд запретил торговлю табачной продукцией в «Бутыли» на Багратиона

Торговая точка также попадает в зону запрета торговли алкоголем.

Центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора к ООО «Кормилов» о запрете розничной торговли табачной и/или никотинсодержащей продукции в магазине «Бутыль» на ул. Багратиона, 93−95. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией на расстоянии менее чем сто метров от территории образовательной организации является нарушением. Ранее ООО «Кормилов» было объявлено предостережение и предложено принять меры по обеспечению соблюдения требований законодательства. Однако хозяйствующий субъект проигнорировал рекомендации надзорного ведомства, продолжив торговлю в зоне запрета.

«По результатам рассмотрения гражданского дела решением Центрального районного суда г. Калининграда от 12.05.2026 исковые требования Управления удовлетворены в полном объеме. ООО “Кормилов” запрещено осуществлять деятельность по розничной торговле табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции в магазине “Бутыль” по адресу: г. Калининград, ул. Багратиона, д. 93−95. Решение суда не вступило в законную силу», — подытожили в Роспотребнадзоре.

Отметим, что данная торговая точка также попадает в зону запрета торговли алкоголем. Однако получить оперативный комментарий по этому вопросу ни у собственника, ни в минконтроля области не удалось.

