В Петербурге студенты провели для школьников кулинарный мастер-класс

Студенты Санкт-Петербургского политехнического университета провели кулинарный мастер-класс для детей в школе № 250 в Кировском районе Северной столицы, сообщили в управлении социального питания администрации города. Занятие было организовано по нацпроекту «Молодёжь и дети».
Четвероклассников разделили на три команды — «Северная Америка», «Южная Америка» и «Евразия». Вместе со студентами дети готовили блюда, традиционные для этих континентов: салат коул-слоу, миланезу и сырники. Параллельно четвероклассники отвечали на вопросы о достопримечательностях разных стран. Сценарий мастер-класса студенты составили самостоятельно — это была их проектная работа.
За проведением занятия следили профессиональные повара. Они давали советы и корректировали действия участников мастер-класса. В конце мероприятия команды обменялись блюдами и устроили общую дегустацию.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.