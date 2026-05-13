Белгородский округ под ударом ВСУ: пострадали четыре человека

Основной удар пришелся на село Бессоновка. От атаки дрона на легковой автомобиль пострадали двое сотрудников сельхозпредприятия. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями головы, шеи, спины и рук. У второго — множественные осколочные ранения рук, ног, головы, шеи и грудной клетки. Автомобиль сгорел. Второй беспилотник в том же месте ранил еще одного сотрудника предприятия. У него диагностировали множественные осколочные ранения головы и спины. Бригады скорой помощи доставляют троих пострадавших в областную больницу для дальнейшего лечения.