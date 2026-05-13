Часть депутатского фонда была направлена на решение социальных проблем жителей

В Советском районе Нижнего Новгорода в рамках финансирования из депутатских фондов развития территорий была выполнена просьба пожилой нижегородки. Из фонда депутата Законодательного собрания Нижегородской области, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Юрия Балашова была оплачена замена окон в квартире пенсионерки.
«Благодаря инициативе губернатора Глеба Сергеевича Никитина часть депутатского фонда мы направили на решение социальных проблем жителей. В Советском районе к нам обратилась Аделия Николаевна Воронова — её квартира в старом доме нуждалась в замене окон. Мы оперативно отреагировали, и сегодня окна уже установлены. Человек получил реальную помощь — и это самое главное», — отметил парламентарий.
Аделия Николаевна — ребенок блокадного Ленинграда, в два года её эвакуировали в Нижегородскую область и определили в детский дом в Бутурлино. С тех пор она всю жизнь прожила в регионе.
«У меня были старые окна, зимой сильно дуло, я замёрзла — будто стёкол нет. Попросила заменить, и сделали очень быстро: за один день. Потом на другой день пришли волонтёры, помыли пол, всё почистили. Я уже пожилая, сама мало что могу, они мне очень помогли. Довольна, спасибо большое», — поделилась пенсионерка Аделия Воронова.
На помощь к Аделии Николаевне приехали нижегородские активисты «Молодой Гвардии».
«“Помнить — значит действовать”. Мы не просто храним историю в сердцах, а помогаем тем, кто её писал. Мы всегда рядом с ветеранами: выполняем просьбы по хозяйству и просто разговариваем. Помогли блокаднице Аделии Николаевне — ей уже за 80, и одной справляться с бытом тяжело. Таких людей, ждущих нашего внимания и заботы, очень много. Мы всегда с ними на связи.», — сказала активистка МГЕР Айгул Гулуева.
В Городецком муниципальном округе депутаты Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Беспалов и Александр Тимофеев отреагировали на просьбу местных жителей и выделили средства из депутатских фондов на ремонт и замену окон в Тимирязевской средней школе и Центре внешкольной работы «Радуга».
«Замена окон, ремонт отопления, косметический ремонт крыльца — на такие, относительно небольшие работы в бюджете часто не хватает денег. Например, чтобы отремонтировать крыльцо, нужно порядка 50 тысяч рублей. Для этого необходимо проводить земское собрание, голосовать, что затягивается на длительный срок. А мы можем решить вопрос быстрее — выделить средства из фонда поддержки территории. Жители Городецкого округа знают, что мы проводим приёмы практически каждый месяц, обращений много. И вопросы школ, детских садов, домов культуры для нас всегда важны. Мы стараемся помогать максимально быстро. Здесь мы всегда на передовой», — отметил Александр Тимофеев. Парламентарии лично оценили результаты проведенных работ. Первым пунктом в рамках инспекционного визита стал Центр внешкольной работы «Радуга». В учреждении дополнительного образования занимается около 300 детей по техническому, естественно-научному, туристско-краеведческому и физкультурно-спортивному направлениям.
«Наш центр открылся в 2021 году, и большую помощь тогда оказали наши депутаты. Прошло уже пять лет, но они нас не бросают: откликаются на просьбы, интересуются нашей жизнью, и мы всегда можем к ним обратиться. В 2026 году мы попросили помощи снова — заменить окна в одном из подразделений нашего центра. А ещё помочь с установкой музейной витрины. Её мы планируем посвятить 35-летию Ассоциации детского молодёжного движения Нижегородской области. Средства на всё это уже выделены, витрина сейчас в разработке», — рассказала директор МБОУ ДО «Центр внешкольной работы “Радуга”» Ирина Дормидонтова.
Рабочий визит депутаты продолжили в Тимирязевской средней школе. На протяжении нескольких лет образовательное учреждение получает регулярное финансирование на ремонтные работы и замену окон из депутатских фондов.
«От себя лично, от администрации, педагогического состава, родителей и учеников хочу сказать огромное спасибо депутатам за финансовую помощь в замене оконных блоков. Наша школа построена в 1968 году, капитальных ремонтов здесь не было и пока не предполагается. Поэтому помощь депутатов Законодательного собрания для нас очень необходима. Благодаря вашей поддержке мы создали улучшенные условия для обучения детей. В школе стало гораздо теплее и светлее, улучшился климат, и ученики стали меньше болеть», — поделилась директор Тимирязевской средней школы Городецкого округа Наталья Сизова.
Владимир Беспалов подчеркнул, что в школе заметно повысился уровень комфорта. В учительской и классах приятно находиться: условия учебы для учеников и труда для учителей стали более удобными и современными.
«В школе села Тимирязево Городецкого округа мы на протяжении нескольких лет поэтапно заменяли окна. В итоге обновили их на 100%. Но мы пошли дальше: вместе с директором школы изначально определили комплексный план. В результате привели в порядок и фасад здания, и классы, где занимаются ученики. В общей сложности было потрачено более 500 тысяч рублей. Эти средства пошли на замену окон, ремонт откосов, отделку фасада и внутренних помещений. Уверен, что работу продолжим не только в Тимирязевской школе, но и в других учреждениях, где такая потребность есть», — подчеркнул Владимир Беспалов.
Напомним, на конференции по подведению итогов работы партии в 2025 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой: распределять не менее трети депутатских фондов на поддержку гражданских инициатив по предложению местного политического совета партии. Предложение получило единогласную поддержку нижегородских депутатов всех уровней власти.