Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль Lada Aura внесли в уставный капитал «Нижегородских бань»

В уставный капитал АО «Нижегородские бани» внесен автомобиль Lada Aura. Об этом говорится в постановлении мэрии от 13 мая.

Источник: Коммерсантъ

В уставный капитал АО «Нижегородские бани» внесен автомобиль Lada Aura. Об этом говорится в постановлении мэрии от 13 мая.

Имущество внесено в порядке оплаты дополнительных обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке, в количестве 1,82 млн штук номинальной стоимостью один рубль за каждую.

В документе указано также, что автомобиль 2025 года выпуска, его госномер: А012АА 52 RUS.

По данным ЕГРЮЛ, на декабрь 2025 года уставный капитал «Нижегородских бань» составлял почти 107,2 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году городские власти завершили преобразование комплекса бань из муниципального предприятия в акционерное общество. Руководителем АО в начале 2026 года был назначен депутат Николай Сатаев.