В Пензе откроют школу креативных индустрий

Школу креативных индустрий откроют в Пензе на базе детской музыкальной школы № 7, сообщили в областном министерстве культуры и туризма. В новом учреждении подрастающее поколение сможет развивать свои творческие навыки, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
Для школы креативных индустрий закупят современное оборудование. Всего в учреждении обучение смогут пройти 60 подростков в возрасте 12−17 лет. Они будут осваивать навыки по трем направлениям: фото- и видеопроизводство, звукорежиссура, современная электронная музыка.
Продолжительность обучения — два года. В ходе него подростки узнают, как создавать проекты, будут посещать интенсивы и мастер-классы, выберут специализацию. В конце обучения выпускники получат сертификаты и готовое портфолио со своими работами.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.