В Курганской области жители поселка Каргаполье сдали нормативы ГТО

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошел в рабочем поселке Каргаполье в Курганской области, сообщили в администрации Каргапольского муниципального округа. Мероприятие соответствует целям государственной программы «Спорт России».
В нем приняли участие трудовые коллективы, учреждения и организации. Команды проверили свою силу, ловкость и гибкость: подтягивание, отжимания, стрельба из пневматической винтовки и другие упражнения. По результатам соревнований первое место заняла администрация Каргапольского округа, второе — команда Каргапольской школы, третье — ООО «Каргапольский машиностроительный завод».
«Фестиваль ГТО объединяет людей разных возрастов и профессий, формирует культуру здорового образа жизни. В нашем округе становится все больше желающих сдать нормативы. Почти семь тысяч человек зарегистрированы в базе ГТО. В прошлом году 158 человек выполнили нормативы на знаки отличия», — рассказал руководитель отдела физической культуры и спорта Алексей Плотников.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.