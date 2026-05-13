Госкомитет Татарстана по тарифам присоединился к акции «Сад памяти»

Сотрудники Госкомитета Республики Татарстан по тарифам приняли участие в международной акции «Сад памяти» и высадили более тысячи елей в Лаишевском районе региона, сообщили в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Мероприятие соответствует задачам национального проекта «Экологическое благополучие».
Каждое посаженное дерево стало символом благодарности поколению победителей. Рядом с саженцами участники разместили памятные таблички с именами родственников, участвовавших в защите страны. Акция проходит в Год воинской и трудовой доблести в Татарстане.
Сотрудница Госкомитета Светлана Якупова отметила, что мероприятие помогает не только сохранять память о героях, но и вносить вклад в будущее лесов. Особую ценность ему придало участие людей разных поколений, в том числе молодежи.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.