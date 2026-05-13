Пермская опера в новом сезоне поставит «Фиделио», «Макбета», «Снегурочку»

Пермский театр оперы и балета поставит в новом сезоне оперы «Фиделио» (12+) и «Макбет» (16+), а также балет «Снегурочка» (6+). И это только часть планов, которыми поделился театр в своих соцсетях.
Руководство Пермской оперы подчёркивает, что в сезоне 2026/27 в приоритете будут разнообразие репертуара и ставка на максимально широкую аудиторию.
Уже 17 октября — первая премьера: главный дирижёр театра Владимир Ткаченко выпустит обновлённую редакцию оперы Моцарта «Так поступают все женщины» (12+). В марте 2027-го в афише появится комическая опера Сальери «Сначала музыка, потом слова» (16+), поставленная Марией Рубиной и Даниилом Журиловым. А кульминацией оперного сезона станет премьера «Макбета» (16+) Верди. Она должна состояться 20 мая. Свою трактовку одного из главных названий итальянского романтического репертуара представят режиссёр Антон Фёдоров и дирижёр Владимир Ткаченко.
Поддержкой курса на разнообразие репертуара будет и цикл опер в концертном исполнении. В ноябре главный дирижёр Новой Оперы Фёдор Безносиков дебютирует в Перми с «Андре Шенье» (12+) Джордано, а 2 июля 2027-го сезон закроет единственная опера Бетховена «Фиделио» (12+) под управлением Владимира Ткаченко.
Порадует в новом сезоне Пермский оперный и любителей балета. 11 декабря руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко и дирижёр Иван Худяков-Веденяпин выпустят новую версию «Пахиты» (6+) Минкуса. И, наконец, под занавес сезона, 25 июня, зрителей ждёт мировая премьера — балет «Снегурочка» (6+) на музыку Владимира Раннева. Над этим долгожданным спектаклем работает тандем хореографа Павла Глухова и дирижёра Фёдора Леднёва.