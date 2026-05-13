Пермская опера в новом сезоне поставит «Фиделио», «Макбета», «Снегурочку»

Уже 17 октября — первая премьера: главный дирижёр театра Владимир Ткаченко выпустит обновлённую редакцию оперы Моцарта «Так поступают все женщины» (12+). В марте 2027-го в афише появится комическая опера Сальери «Сначала музыка, потом слова» (16+), поставленная Марией Рубиной и Даниилом Журиловым. А кульминацией оперного сезона станет премьера «Макбета» (16+) Верди. Она должна состояться 20 мая. Свою трактовку одного из главных названий итальянского романтического репертуара представят режиссёр Антон Фёдоров и дирижёр Владимир Ткаченко.