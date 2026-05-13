Первых пациентов с ожирением прооперировали по ОМС в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород сделал шаг вперед в лечении ожирения: впервые пациенты, страдающие от этого заболевания, получили хирургическую помощь в рамках обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Это означает, что высокотехнологичные методы борьбы с тяжелыми формами ожирения теперь стали более доступны жителям региона.
Согласно информации, предоставленной Фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области, начиная с 2026 года, проведение таких операций будет осуществляться на базе ряда медицинских учреждений: Нижегородской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко, а также городских клинических больниц № 5, № 33 и № 40.
Уже в первом квартале текущего года были успешно выполнены две операции. Одна из них, известная в народе как «ушивание желудка», направлена на уменьшение его объема. Вторая операция представляет собой более сложную процедуру — бариатрическое шунтирование, при котором не только сокращается размер желудка, но и часть тонкого кишечника временно исключается из процесса пищеварения и всасывания питательных веществ.
Важно подчеркнуть, что бариатрическая хирургия не является косметической процедурой. Это необходимое вмешательство для пациентов с морбидным ожирением, чье состояние представляет прямую угрозу для здоровья: нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, проблемы с суставами и развитие сахарного диабета.
Финансирование данных операций из средств ОМС открывает дверь к полноценной и здоровой жизни для тех, кто ранее не мог позволить себе такое дорогостоящее лечение. Направление на высокотехнологичное вмешательство может быть выдано эндокринологом или хирургом.
Ранее уже сообщалос, что Нижегородская область войдёт в крупнейшее в России исследование ожирения.