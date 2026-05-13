На Ставрополье отремонтируют школу № 5 в поселке Айгурском

Среднюю школу № 5 в поселке Айгурском Апанасенковского округа Ставропольского края капитально отремонтируют в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в правительстве региона.
Специалисты уже завершили монтаж систем отопления, вентиляции и электроснабжения. Ведутся малярные работы и укладка напольной плитки. В школе обновят входную группу, стены и потолки. Особое внимание уделят безопасности: смонтируют автоматическую пожарную сигнализацию. Капремонт затронет пищеблок и медкабинет. Закупят новую мебель и современное учебное оборудование. Завершить ремонт планируется к новому учебному году.
«Школа в Айгурском — один из ключевых социальных объектов округа. Этому зданию 54 года, и ремонт здесь назрел давно», — отметил глава муниципального образования Денис Климов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.