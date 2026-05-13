Нижегородские предприятия АПК утроили объем экспорта

Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области в январе—апреле 2026 года увеличили объем экспорта продукции втрое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили в областном министерстве сельского хозяйства, однако не привели абсолютных цифр.

Источник: Коммерсантъ

В министерстве отметили, что экспорт масложировой продукции вырос в 4,7 раза, зерновых культур — в 3,3 раза, молочной продукции — в 2,3 раза. Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции вырос на 39,1%, мясной — на 35,5%.

Предприятия АПК Нижегородской области экспортируют продукцию в 39 стран.