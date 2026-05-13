Более 470 семей Кузбасса воспользовались пунктами проката для новорожденных

Более 470 семей в Кузбассе воспользовались услугами пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения. Мера поддержки предоставляется в ходе реализации нацпроекта «Семья».
В декабре 2025 года в Кемерове и Новокузнецке открылись первые пункты проката. С января 2026 года они работают во всех муниципалитетах Кузбасса на базе учреждений соцобслуживания. Всего в регионе функционирует 31 пункт.
Для учреждений было закуплено более 30 тысяч предметов. Бесплатно можно взять коляски, кроватки, автолюльки, столики для кормления, манежи, ходунки, весы, видеоняни и другие товары. С начала проекта услугой воспользовались 474 семьи, воспитывающие детей до двух лет. Из них 344 — многодетные, 60 — одинокие родители, также 23 студенческие семьи, 17 семей в трудной жизненной ситуации, 16 малоимущих, 14 семей с детьми-инвалидами. Планируется, что ежегодно услугой смогут воспользоваться более 1,5 тысячи семей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.