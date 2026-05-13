Более 470 семей Кузбасса воспользовались пунктами проката для новорожденных

Для учреждений было закуплено более 30 тысяч предметов. Бесплатно можно взять коляски, кроватки, автолюльки, столики для кормления, манежи, ходунки, весы, видеоняни и другие товары. С начала проекта услугой воспользовались 474 семьи, воспитывающие детей до двух лет. Из них 344 — многодетные, 60 — одинокие родители, также 23 студенческие семьи, 17 семей в трудной жизненной ситуации, 16 малоимущих, 14 семей с детьми-инвалидами. Планируется, что ежегодно услугой смогут воспользоваться более 1,5 тысячи семей.