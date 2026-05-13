Движение по Малышевскому мосту на ЖБИ откроют к концу мая

«Ремонт моста на Малышева предусматривает монтаж деформационных швов между пролетами. Это такие щели, которые позволяют асфальтобетону оставаться целостным при движении плит. И да, и их делают отдельным технологическим этапом после укладки асфальта: взламывают по метру от шва, монтируют шов и снова закатывают», — поясняется в сообщении со ссылкой на «Методические рекомендации по проектированию и устройству конструкций деформационных швов в автодорожных и городских мостах и путепроводах».