Пермский край вошел в топ-10 регионов России по объемам поддержки бизнеса

Пермский край занял 6-е место среди всех субъектов РФ по объему привлеченного финансирования при поддержке региональной гарантийной организации (РГО) и 2-е место в Приволжском федеральномокруге (ПФО). Работа ведется в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края.
По итогам первого квартала 2026 года бизнесу удалось привлечь на развитие свыше 1,7 млрд рублей. Объем оказанной гарантийной поддержки составил 585 млн рублей — по этому показателю Пермский край является лидером в ПФО. Наиболее активно поддержкой воспользовались представители строительной (50,56%) и производственной (21,22%) отраслей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.