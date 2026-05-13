В Волгоградской области наградили лучших медсестер, фельдшеров и акушеров

Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим.

Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» назвали в Волгограде. Наградами отмечен 21 медработник, занявших с 1 по 3 место в семи номинациях. Торжественная церемония, на которой были названы имена победителей, состоялась в рамках празднования Международного дня медсестры.

В комитете здравоохранения Волгоградской области озвучили фамилии победителей во всех семи номинациях.

«Лучшая медицинская сестра».

1 место — Даниленко Анжела Викторовна, операционная медицинская сестра Центральной городской больницы города Камышина.

2 место — Мухина Людмила Владимировна, медицинская сестра Клинической стоматологической поликлиники № 12.

3 место — Соломатина Ольга Владимировна, медицинская сестра кабинета врача-психиатра диспансерного отделения психиатрического профиля Волжского филиала Волгоградской областной клинической психиатрической больницы № 2.

«Лучшая участковая медицинская сестра».

1 место — Матвеева Елена Владимировна, участковая медицинская сестра детского поликлинического отделения Калачевской центральной районной больниц.

2 место — Купаева Юлия Геннадьевна, участковая медицинская сестра терапевтического отделения Городской больницы № 2 города Волжского.

3 место — Сакерина Светлана Сергеевна, участковая медицинская сестра Детской поликлиники № 16.

«Лучшая старшая медицинская сестра».

1 место — Машлыкина Ольга Сергеевна, старшая медицинская сестра поликлиники Волгоградской областной клинической больницы № 1.

2 место — Андриевская Ольга Георгиевна, старшая акушерка женской консультации Городской больницы № 2, города Волжского.

3 место — Синюк Татьяна Васильевна, старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии Волгоградской областной детской клинической больницы.

«Лучший фельдшер».

1 место — Лунёва Оксана Николаевна, фельдшер отделения неотложной медицинской помощи амбулаторно-поликлинического отделения № 1 Клинической поликлиники № 1.

2 место — Антонова Светлана Викторовна, заведующий Котовским фельдшерско — акушерским пунктом Урюпинской центральной районной больницы имени Василия Федоровича Жогова.

3 место — Беспалов Владислав Владимирович, фельдшер Нехаевской центральной районной больницы.

«Лучший акушер».

1 место — Петрова Антонина Сергеевна, акушерка Клинической больницы № 5.

2 место — Мякишева Дарья Васильевна, старшая акушерка родового отделения родильного дома Клинической больницы № 5.

3 место — Максименко Светлана Геннадьевна, акушерка Городской больницы № 2 города Волжского.

«Лучший лаборант».

1 место — Сероштан Зинаида Викторовна, медицинский лабораторный техник Волгоградской областной клинической больницы № 1.

2 место — Брайнина Татьяна Юрьевна, фельдшер-лаборант Детской поликлиники № 1 и Сибхан Зоя Ивановна, медицинский технолог Центра психического здоровья детей и подростков Волгоградской областной детской клинической психиатрической больницы.

3 место — Левшина Оксана Николаевна, фельдшер-лаборант женской консультации Клинической больницы № 5.

«За верность профессии».

1 место — Твердохлебова Наталья Сергеевна, старшая медицинская сестра гинекологического отделения Волгоградской областной клинической больницы № 1.

2 место — Безрукова Ольга Ивановна, старшая медицинская сестра педиатрического отделения Фроловской центральной районной больницы.

3 место — Котельникова Нина Федоровна, старший фельдшер отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25.

Также заслуженные ведомственные награды за самоотверженный труд и высокое профессиональное мастерство получили и другие сотрудники медучреждений. Медработникам, продемонстрировавшим высокие показатели профессиональной деятельности, вручили почетные грамоты Волгоградской облдумы, регионального комитета здравоохранения, а также благодарственные письма от Волгоградской областной ассоциации медицинских сестер и Волгоградской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

Фото администрации Волгоградской области.

