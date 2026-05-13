В Волгоградской области наградили лучших медсестер, фельдшеров и акушеров

Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» назвали в Волгограде. Наградами отмечен 21 медработник, занявших с 1 по 3 место в семи номинациях. Торжественная церемония, на которой были названы имена победителей, состоялась в рамках празднования Международного дня медсестры.
В комитете здравоохранения Волгоградской области озвучили фамилии победителей во всех семи номинациях.
«Лучшая медицинская сестра».
1 место — Даниленко Анжела Викторовна, операционная медицинская сестра Центральной городской больницы города Камышина.
2 место — Мухина Людмила Владимировна, медицинская сестра Клинической стоматологической поликлиники № 12.
3 место — Соломатина Ольга Владимировна, медицинская сестра кабинета врача-психиатра диспансерного отделения психиатрического профиля Волжского филиала Волгоградской областной клинической психиатрической больницы № 2.
«Лучшая участковая медицинская сестра».
1 место — Матвеева Елена Владимировна, участковая медицинская сестра детского поликлинического отделения Калачевской центральной районной больниц.
2 место — Купаева Юлия Геннадьевна, участковая медицинская сестра терапевтического отделения Городской больницы № 2 города Волжского.
3 место — Сакерина Светлана Сергеевна, участковая медицинская сестра Детской поликлиники № 16.
«Лучшая старшая медицинская сестра».
1 место — Машлыкина Ольга Сергеевна, старшая медицинская сестра поликлиники Волгоградской областной клинической больницы № 1.
2 место — Андриевская Ольга Георгиевна, старшая акушерка женской консультации Городской больницы № 2, города Волжского.
3 место — Синюк Татьяна Васильевна, старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии Волгоградской областной детской клинической больницы.
«Лучший фельдшер».
1 место — Лунёва Оксана Николаевна, фельдшер отделения неотложной медицинской помощи амбулаторно-поликлинического отделения № 1 Клинической поликлиники № 1.
2 место — Антонова Светлана Викторовна, заведующий Котовским фельдшерско — акушерским пунктом Урюпинской центральной районной больницы имени Василия Федоровича Жогова.
3 место — Беспалов Владислав Владимирович, фельдшер Нехаевской центральной районной больницы.
«Лучший акушер».
1 место — Петрова Антонина Сергеевна, акушерка Клинической больницы № 5.
2 место — Мякишева Дарья Васильевна, старшая акушерка родового отделения родильного дома Клинической больницы № 5.
3 место — Максименко Светлана Геннадьевна, акушерка Городской больницы № 2 города Волжского.
«Лучший лаборант».
1 место — Сероштан Зинаида Викторовна, медицинский лабораторный техник Волгоградской областной клинической больницы № 1.
2 место — Брайнина Татьяна Юрьевна, фельдшер-лаборант Детской поликлиники № 1 и Сибхан Зоя Ивановна, медицинский технолог Центра психического здоровья детей и подростков Волгоградской областной детской клинической психиатрической больницы.
3 место — Левшина Оксана Николаевна, фельдшер-лаборант женской консультации Клинической больницы № 5.
«За верность профессии».
1 место — Твердохлебова Наталья Сергеевна, старшая медицинская сестра гинекологического отделения Волгоградской областной клинической больницы № 1.
2 место — Безрукова Ольга Ивановна, старшая медицинская сестра педиатрического отделения Фроловской центральной районной больницы.
3 место — Котельникова Нина Федоровна, старший фельдшер отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25.
Также заслуженные ведомственные награды за самоотверженный труд и высокое профессиональное мастерство получили и другие сотрудники медучреждений. Медработникам, продемонстрировавшим высокие показатели профессиональной деятельности, вручили почетные грамоты Волгоградской облдумы, регионального комитета здравоохранения, а также благодарственные письма от Волгоградской областной ассоциации медицинских сестер и Волгоградской областной организации профсоюза работников здравоохранения.
Фото администрации Волгоградской области.
