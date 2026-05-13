Тысяча червей: под Воронежем обнаружили острова, кишащие дождевиками

Жители Воронежа обнаружили в реках Рамонского района и в водоемах Липецкой области десяток островов, перенаселённых дождевыми червями. Слой в десятки сантиметров земляных червей покрывает небольшие островки, которые выглядывают маленькими площадками из-под воды во время паводка.

Уникальное скопище малощетинковых обнаружили воронежцы, когда совершали сплав по реке Излегоще от пляжа в Сенном (Воронежская область) до села Крутчик (Липецкая область). В конце апреля уровень в реке Воронеж поднялся на 2 метра и превратил два озера — Черное и Улуково — в единую водную систему. Черви спасались, как могли.

Туристы рассказали:

— Не доплывая километра три до Крутчика встретили острова из огромного пласта червей. Так площадь острова из дождевиков достигала размеров примерно метр на метр. От площадки шел зловонный запах. Понятно, что в воде черви не выживали, а спасаясь на «суше» в прослойке тысяч своих собратьев, они погибали. Именно поэтому запах был как из преисподней.