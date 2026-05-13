Из-за редкой патологии младенец мог умереть от удушья

Медлить было нельзя: риски были слишком велики. Кроха мог задохнуться в любую минуту. Ещё при рождении врачи обнаружили у ребёнка врождённую диафрагмальную грыжу, когда органы брюшной полости (например, желудок) смещаются в грудную клетку и давят на лёгкие и сердце. Такая патология, по статистике, встречается у 2−8 малышей из 10 тыс. родившихся.
Ребёнок поступил в больницу в очень тяжёлом состоянии. Доктора провели филигранную операцию, которую маленький пациент успешно перенёс. Сейчас он уже дома — в кругу любящей семьи. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Из живота в грудную клетку.
Согласитесь, часто слово «грыжа» ассоциируется с мучительными болями в спине у взрослых. Но для 11-дневного младенца ситуация была критической: речь шла о его выживании.
«При этой патологии отсутствует диафрагма на определённом участке. Через это отверстие в диафрагме органы брюшной полости перемещаются в грудную полость, и тем самым, сдавливая лёгкое, нарушают дыхание. Поэтому ребёнок может просто задохнуться», — объяснил rostov.aif.ru заведующий детским хирургическим отделением городской клинической больницы № 20 Ростова, доктор медицинских наук Валерий Кацупеев.
Нередко подобные случаи осложнены, поскольку у таких детей недоразвиты лёгкие. Медицине известны случаи, когда при рождении дети с диафрагмальной грыжей, даже при успешно выполненных операциях, погибали от асфиксии (острая нехватка кислорода в организме. — Ред.), поскольку лёгкие не могут осуществлять газообмен.
По словам Валерия Кацупеева, раньше такая патология оперировалась открыто: делался разрез, органы из грудной клетки перемещались в брюшную полость, а затем ушивался дефект диафрагмы. Теперь же хирурги медучреждения впервые выполнили эндоскопический вариант вмешательства (с минимальным повреждением тканей. — Ред.).
«Через три прокола грудной клетки с помощью пятимиллиметровых троакаров (хирургические инструменты. — Ред.) ввели видеокамеру в плевральную полость. Далее с помощью двух эндоскопических инструментов этот дефект ушили. Эта операция — менее травматичная, поэтому ребёнка выписали домой быстрее, чем это было бы при открытой операции», — рассказал нашей редакции Валерий Борисович.
Редкий случай.
Валерий Кацупеев выполнял сложную операцию совместно с коллегой — детским хирургом, кандидатом медицинских наук Александром Лейга.
Как объяснил наш собеседник, период реабилитации маленького пациента благодаря эндоскопическому вмешательству сократился на несколько дней. Быстрое прохождение восстановления в свою очередь помогает снизить смертность при такой патологии.
Добавим, что врождённая диафрагмальная грыжа, согласно статистике, встречается всего у 2−8 новорождённых на 10 тыс. родившихся. Именно из-за своей редкости такие случаи сложны для диагностики и лечения.
И всё же самое главное — что теперь у прооперированного малыша есть все шансы на полноценную жизнь без ограничений.