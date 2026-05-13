Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Арзамасский водоканал» заплатит больше 16 млн рублей за вред окружающей среде

Предприятие не вносило плату за размещение нескольких видов отходов.

Источник: Живем в Нижнем

Суд принял решение взыскать с ООО «Арзамасский водоканал» более 16 млн рублей задолженности за нанесенный окружающей среде вред. Об этом рассказали в Росприроднадзоре.

В 2022−23 годах водоканал вносил в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) данные о размещении и хранении нескольких видов отходов. Однако плата за них не была внесена в бюджет.

По итогам 2023 года предприятие внесло плату за НВОС только после обращения ведомства в суд. А задолженность за 2022 год так и не была погашена.

Суд рассмотрел обращение Росприроднадзора по этому вопросу и решил взыскать с предприятия всю сумму задолженности по плате за НВОС за 2022 год в размере 10,3 млн рублей. Также суд постановил взыскать с водоканала пени за несвоевременное внесение платы за два года в размере более 6 млн рублей.

Ранее мы писали, что водоканалы Нижегородской области должны за электричество более 130 млн рублей.