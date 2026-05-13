«Арзамасский водоканал» заплатит больше 16 млн рублей за вред окружающей среде

Суд принял решение взыскать с ООО «Арзамасский водоканал» более 16 млн рублей задолженности за нанесенный окружающей среде вред. Об этом рассказали в Росприроднадзоре.
В 2022−23 годах водоканал вносил в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) данные о размещении и хранении нескольких видов отходов. Однако плата за них не была внесена в бюджет.
По итогам 2023 года предприятие внесло плату за НВОС только после обращения ведомства в суд. А задолженность за 2022 год так и не была погашена.
Суд рассмотрел обращение Росприроднадзора по этому вопросу и решил взыскать с предприятия всю сумму задолженности по плате за НВОС за 2022 год в размере 10,3 млн рублей. Также суд постановил взыскать с водоканала пени за несвоевременное внесение платы за два года в размере более 6 млн рублей.
