«Мегафон» в 2025 году обновил и построил 380 вышек в Белгородской и Курской областях

В 2025 году инженеры компании построили и модернизировали более 300 телеком-объектов в Белгородской области, а в первом полугодии 2026 года — еще около 100. Работы затронули как крупные города, включая Шебекино, Старый Оскол и Губкин, так и небольшие населенные пункты — Томаровку, Крутой Лог, Васильдол, Нижний Ольшанец и Старую Глинку. Об этом сообщили на сайте компании со ссылкой на слова директора «Мегафона» в регионе Александра Меркушева.