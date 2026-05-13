Дятлова: Мы максимально открыты и опубличили очень многие процессы

Власти Калининграда максимально открыты и готовы к диалогу с жителями. Об этом заявила глава городской администрации Елена Дятлова во время отчёта о работе за 2025 год в среду, 13 мая.
«Я искренне считаю, что за время работы у нас получилось сделать соучастное проектирование. Это важно. Когда мы приходим к жителям и спрашиваем, чего они хотят. Наша площадка на “Горпросвете” стала местом, где мы обсуждаем, что должно быть. Мы сегодня максимально открыты. Опубличили очень многие процессы. В том числе работу коммунальной техники, вырубку деревьев и так далее», — рассказала Дятлова.
В городском Совете депутатов с докладом о работе за 2025 год также выступил глава Калининграда Олег Аминов. По его словам, более 300 законопроектов приняли после обращения граждан. Он поблагодарил калининградцев за активность и отметил важность диалога жителей с властями самого разного уровня.
После выступления депутаты единогласно поддержали деятельность Аминова и Дятловой по итогам 2025 года. Их работу признали удовлетворительной.