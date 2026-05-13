Школьникам добавят третий экзамен с 2028 года

В Волгограде девятиклассники будут устно сдавать историю.

В Волгограде, как и в других регионах России, девятиклассникам и их родителям стоит готовиться к изменениям: с 2028 года появится третий обязательный экзамен.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что это будет устный экзамен по истории. Испытание станет формой допуска к ОГЭ. Задания уже разрабатывают, они будут соответствовать материалам школьных учебников.

Главная цель нововведения — проверить, понимает ли подросток исторические процессы. Экзамен также поможет развить умение аргументировать или опровергать мнения, формировать собственное отношение к событиям и личностям, — пишет РИА.

Введение новшества предварительно обсудят с учителями, школьниками и экспертами, и у волгоградских школьников еще будет время подготовиться к новым правилам аттестации.

Ранее сообщалось о новом предмете, который введут в школах.