Школьникам добавят третий экзамен с 2028 года

В Волгограде, как и в других регионах России, девятиклассникам и их родителям стоит готовиться к изменениям: с 2028 года появится третий обязательный экзамен.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что это будет устный экзамен по истории. Испытание станет формой допуска к ОГЭ. Задания уже разрабатывают, они будут соответствовать материалам школьных учебников.
Главная цель нововведения — проверить, понимает ли подросток исторические процессы. Экзамен также поможет развить умение аргументировать или опровергать мнения, формировать собственное отношение к событиям и личностям, — пишет РИА.
Введение новшества предварительно обсудят с учителями, школьниками и экспертами, и у волгоградских школьников еще будет время подготовиться к новым правилам аттестации.
