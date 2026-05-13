Юрий Шалабаев поздравил с Днем Победы 100-летнего ветерана ВОВ Геннадия Луканова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Владимировича Луканова. Об этом мэр сообщил в своем макс-канале.
«Мы встретились в теплой, почти семейной атмосфере: поздравил его с 81-й годовщиной Победы, а после, за чашкой ароматного чая и пирогами, поговорили с ним о прошлом и настоящем», — написал Шалабаев.
В ноябре 2025 года Геннадию Владимировичу исполнилось 100 лет, но его память до сих пор хранит живые картины как военных лет, так и мирной жизни после войны.
«Он с невероятной точностью помнит события той поры, а еще удивляет своим оптимизмом и чувством юмора. Договорились снова встретиться с ним на его 101-ый день рождения», — подытожил мэр Нижнего Новгорода.
