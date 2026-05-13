Дети с игрушечными пистолетами перепугали прохожих в Волгограде

В Волгограде полиция нашла детей, перепугавших прохожих в Краснооктябрьском районе. Если еще 20−30 лет назад дети с игрушечными пистолетами никого не удивляли, то сегодня мнительные и слабонервные взрослые хватаются за сердце и телефон: снять происходящее на видео и заявить в полицию. Накануне после таких видео в соцсетях сотрудникам пришлось объявить в розыск мальчишек, которые на глазах прохожих стреляли друг в друга из купленного в магазине игрушек оружия.