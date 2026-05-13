Нижегородские ученые создали мобильную установку для разведки недр в Арктике

По сравнению с традиционными СДВ/СНЧ-радиостанциями новые установки будут в сотни раз дешевле и компактнее. Их можно монтировать на судах и железнодорожных платформах, разносить на сотни километров или объединять в одну мощную систему. Кроме поиска полезных ископаемых, МУВИ пригодится для исследования подземных вод и карстов, инженерно-экологических и археологических изысканий, а также общей геолого-томографической съемки. Кроме этого, в экстремальных условиях магнитной бури, когда отказывают обычные каналы связи, установка способна служить резервом для судов на Северном морском пути.