Где подростки могут работать во время летних каникул в Перми?

С 30 мая в Пермском крае начнутся летние каникулы. В это время подростки могут устроиться на работу. Для этого в регионе действуют социальные программы, например, «Отряды мэра».
В 2026 году программа будет действовать в июне и в июле. Школьники смогут стать экскурсоводами, экологами, библиотекарями, журналистами, помощниками декораторов и инструкторов. Одна смена длится 10 рабочих дней, за неё ребята смогут заработать 2750 рублей.
Ещё один надёжный вариант заработка предлагают в Региональном отделении Российский студенческих отрядов. Там подростки могут устроиться администраторами, уборщиками и буфетчиками в системе здравоохранения; помогать на платной парковке, в зоне камер хранения и камер ожидания на Перми II; работать в общепите, отелях и гостиницах, а также участвовать в трудовых проектах студотрядов Прикамья.
«Здесь предусмотрено официальное трудоустройство: можно присоединиться к команде (отряду) или выбрать индивидуальную вакансию. За каждым отрядом закреплён опытный куратор или наставник — совершеннолетний педагог школы, специалист молодёжного центра или участник студенческих отрядов Пермского края. Он помогает собрать необходимые документы, организовать дисциплину и адаптироваться к рабочим задачам. Вакансий много, а графики и периоды трудоустройства различаются — каждый подросток сможет найти подходящий вариант», — рассказали в пресс-службе студенческих отрядов Пермского края сайту perm.aif.ru.