Дрон в помощь: в челябинском храме школьников научат управлять дронами

В Челябинске при Свято-Ильинском храме стартует летний образовательный курс для подростков 12−14 лет, посвященный управлению беспилотными летательными аппаратами. Организаторы отмечают, что занятия направлены на развитие у школьников технических навыков и интереса к современным технологиям.
В программе курса — сборка и разборка летательного аппарата, обучение полетам на дронах, а также походы и запуск БПЛА в лесном массиве под присмотром инструктора. Занятия будет проводить опытный наставник, который поможет ребятам разобраться во всех тонкостях управления.
Практические занятия будут проходить три раза в неделю, курс рассчитан на три месяца, с мая по июль.
