Подмосковный фестиваль «ПредпоЧтения» объединит литературу и театр

Фестиваль «ПредпоЧтения» пройдет с 12 по 15 мая в Московской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
В нем примут участие восемь муниципалитетов: Пушкинский, Солнечногорск, Дмитров, Мытищи, Ногинск, Лобня, Талдом и Долгопрудный. В школах региона состоятся мероприятия с участием школьных творческих коллективов и актеров муниципальных и областных театров — членов Союза театральных деятелей России.
В программе: литературные гостиные, театральные уроки литературы, мастер-классы по сценической речи и художественному слову, тренинги по дикции. Актеры поделятся опытом работы с литературой, а школьники примут участие в экспромт-сценках и поэтических баттлах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.