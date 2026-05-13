Певица Линда стала подозреваемой по делу о хищении авторских прав — СМИ

Её экс-продюсер Максим Фадеев уверяет, что 30 лет пытался урегулировать вопрос мирно.

Источник: Клопс.ru

В Москве задержали и доставили к следователям певицу Линду. После общения с силовиками Светлана Гейман стала подозреваемой по делу об особо крупном мошенничестве, пишет «Коммерсант» в среду, 13 мая.

Поводом для дела стал спор о правах на композиции из репертуара иконы нулевых. Потерпевшим проходит Максим Фадеев: продюсер утверждает, что «30 лет пытался урегулировать вопрос мирно через представителей артистки». По его словам, речь идёт о правовой защите, а не о запретах или публичной войне.

«Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а с фактами, документами, экспертизой и в правовом поле. Дальше правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд», — заявил музыкант.

Расследование ведут по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Собеседник издания не исключил, что следствие попросит суд избрать Линде меру пресечения. С ноября прошлого года под стражей находится продюсер и музыкальный издатель Андрей Черкасов, которому вменяют хищение прав на репертуар исполнительницы.

В декабре прошлого года Линда выступала с сольным концертом в калининградском клубе «Вагонка». Артистка представила главные хиты в экспериментальном звучании.