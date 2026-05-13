Архитектурный совет со второго раза одобрил новую очередь «Русской Европы» в Калининграде. Концепцию рассмотрели на заседании в среду, 13 мая.
Жилой комплекс «Традиция» разместят на улице Молодой Гвардии. Его общая площадь превышает 85 тысяч квадратных метров. В домах высотой до 14 этажей оборудуют 534 квартиры. В здании также предусмотрены коммерческие помещения и подземный паркинг на 498 автомобилей.
Как доложил автор проекта Илья Соловьёв, архитектурные решения основываются на сочетании современной городской типологии с исторической застройкой. По его словам, остроконечные крыши, фронтоны и другие элементы демонстрируют связь с локальным контекстом. Фасады старались разбить на секции, представленные разными цветами и материалами, чтобы они не казались монотонными.
Участники заседания отметили, что проект нового жилого комплекса стал «чище и лучше» за счёт снижения числа мелких деталей. Авторам также посоветовали поработать с цветовыми решениями и делать их «более эстетичными, светлыми и спокойными».
Предыдущую версию третьей очереди «Русской Европы» архитектурный совет критиковал и отклонил. Специалисты называли решения хаотичными и перегруженными.
«АвангардИнвестПроект» строит комплекс «Русская Европа» с 2020 года. Компания получила участок рядом с Восточной эстакадой за организацию перехватывающей парковки к ЧМ-2018. На территории появится несколько разноуровневых многоэтажных домов, в которых разместят 4,6 тысячи квартир.
Изображения из концепции.