«Учиться надо»: Трусенёва предупредила о конкурсе на бюджет в колледжи

Более половины школьников уходят после девятого класса.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области около 60% учеников выбирают среднее профессиональное образование после девятого класса. Об этом заявила глава минобра Светлана Трусенёва во время прямого эфира ЦУР «ВКонтакте» во вторник, 12 мая.

По словам министра, на бюджетные места в колледжах и техникумах будет серьёзный конкурс.

«Я думаю, тенденция прошлого года сохранится, и 60% наших ребят пойдут в систему среднего профессионального образования. Конкурс будет существовать однозначно на бюджетные места», — сказала Трусенёва.

Как отметила глава ведомства, у части подростков и родителей сохраняется представление, что в техникум можно поступить без особых усилий. Такой подход остался со времён ПТУ, где готовили рабочих и не было конкурсного отбора.

«На среднем профессиональном образовании идёт конкурс аттестатов, потому учиться надо», — предупредила министр.

34% жителей Калининграда поддержали идею переименовать среднее профобразование в «специальное профессиональное образование».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше