В Хабаровском крае начнет работу завод бетонных изделий

Завод бетонных изделий для крупнопанельного домостроения построят в Хабаровском крае в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве строительства региона.
Производство разместится в Хабаровском районе между селами Матвеевка и Федоровка. Там будут формовочный цех, склад готовой продукции, бетоносмесительная установка, административные здания. Предусмотрены железнодорожный тупик и площадка для грузового автотранспорта. Создано свыше 300 рабочих мест. Продукция нового завода поможет обеспечить запланированный рост жилищного строительства в регионе.
Предприятие будет выпускать стеновые панели, плиты перекрытия, сваи, перемычки, лестницы и другие изделия. Приступить к строительству планируют в 2026 году после прохождения экспертизы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.