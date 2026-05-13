Эксперт назвал страны — жертвы кризиса в Ормузском проливе

Эксперт отметил, что кризис ударил и по другим регионам. В зоне риска оказались государства Африки, а также страны Юго-Восточной Азии. Впрочем, для последних есть выход.
«Например, у стран ЮВА есть альтернатива: они могут покупать нефть и газ по реэкспорту из Китая и Индии, которые перепродают российские ресурсы», — подчеркнул собеседник ИС «Вести».
Хачатурян добавил, что страны Юго-Восточной Азии способны заключать прямые контракты с Москвой.
Ранее последствия кризиса в Ормузском проливе оценил министр финансов РФ Антон Силуанов. Согласно его прогнозу, ситуация на Ближнем Востоке уже привела к энергетическому кризису в мире, следующий шаг — увеличение цен на удобрения и продовольствие. Глава Минфина также предсказал вероятность рецессии глобальной экономики.