Эксперт назвал страны — жертвы кризиса в Ормузском проливе

Европа оказалась в числе главных пострадавших от обострения ситуации в Ормузском проливе. Причина — собственный отказ от поставок энергоносителей из России. Об этом в беседе с ИС «Вести» заявил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметил, что кризис ударил и по другим регионам. В зоне риска оказались государства Африки, а также страны Юго-Восточной Азии. Впрочем, для последних есть выход.

«Например, у стран ЮВА есть альтернатива: они могут покупать нефть и газ по реэкспорту из Китая и Индии, которые перепродают российские ресурсы», — подчеркнул собеседник ИС «Вести».

Хачатурян добавил, что страны Юго-Восточной Азии способны заключать прямые контракты с Москвой.

Ранее последствия кризиса в Ормузском проливе оценил министр финансов РФ Антон Силуанов. Согласно его прогнозу, ситуация на Ближнем Востоке уже привела к энергетическому кризису в мире, следующий шаг — увеличение цен на удобрения и продовольствие. Глава Минфина также предсказал вероятность рецессии глобальной экономики.