Липецкая «Энергия» потребовала с подмосковного контрагента 1,8 млрд рублей

По данным Rusprofile, ПАО «Энергия» зарегистрировано в Ельце Липецкой области в 1992 году. Уставный капитал общества составляет 125,1 тыс. руб. Генеральный директор — Алексей Низкоус. Актуальные данные об учредителях не раскрываются. По информации «СПАРК-Интерфакс» на 2022 год, крупнейшими акционерами были Галина Архипенко (25,5%), Владимир Сериков (22,99%), Юлия Серикова (20%), Владимир Архипенко (13,91%) и Ирина Архипенко (8,91%). По итогам 2024 года выручка компании составила 17 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млрд руб. Компания специализируется на производстве первичных элементов, батарей и их частей, в том числе тяговых аккумуляторных батарей для погрузочно-подъемной техники и систем накопления энергии. Продукция предприятия используется на складах и промышленных объектах, включая импортную технику таких брендов, как Toyota и Linde.