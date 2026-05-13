Носил цветы на могилы жертв. Маньяк Цюман душил девушек их же колготками

13 мая 1990 года маньяк напал на 17-летнюю студентку Анну Линербергер и задушил её чёрными колготками. С тех пор это стало его визитной карточкой. Изувер насиловал и убивал молодых девушек, стягивал с них нижнее бельё, надевая на обнажённое тело чёрные колготки с разорванной ластовицей. За этот жуткий почерк его и окрестили «черноколготочником».
Фирменный почерк.
Жители приморского города ещё не успели прийти в себя от шока, вызванного гибелью Анны, а на улицах уже бушевали тревожные разговоры. Таганрог вновь сотрясла страшная весть: спустя всего две недели на втором этаже недостроенной бани обнаружили удушенную 16-летнюю Ирину Кислякову. Та же картина: чёрные разорванные колготки на голом теле, следы изнасилования и избиения.
«Сопоставив убийства, следователи поняли: их совершил один и тот же человек, и, вероятнее всего, будут новые жертвы», — отмечали участники расследования.
Расследование возглавил Виктор Бураков — тот самый оперативник, который участвовал в задержании Чикатило. Действовали по отработанной схеме: усилили патрулирование, расставили засады, задерживали подозрительных граждан. Убийцу хотели вынудить совершить ошибку.
Но маньяк не торопился и не нервничал. 15 сентября он изнасиловал и задушил 20-летнюю Ольгу Кудимову, оставив тот же почерк — колготки с разорванной ластовицей. Рядом с телом преступник потерял расчёску и связку ключей, но эти улики долгое время не давали результата.
Обратились по телевидению.
Следователи решились на нестандартный ход: обратиться к маньяку напрямую по телевидению. Несмотря на то, что в те времена не принято было сеять панику в эфире, человеческие жизни были важнее. С экранов звучали предупреждения о неизбежности наказания и призывы к совести.
После обращения наступило затишье. Но, как выяснилось позже, оно не было связано с телеобращением: у «черноколготочника» появилась девушка, которая терпела его выходки. Через полгода они расстались — и маньяк вернулся к старому.
Летом 1991 года нашли мёртвой ещё одну девушку, задушенную теми самыми колготками. Милиция бросила все силы на поиски, использовала даже «живцов», но безуспешно.
Развязка наступила случайно. Однажды вечером прохожие увидели, как парень нападает на женщину и душит её. Двое мужчин скрутили нападавшего и отвезли в милицию. Задержанным оказался 22-летний столяр Юрий Цюман.
«Следователи попросили мать Цюмана принести передачку для сына, включая ключи и расчёску. Так удалось сравнить находки с места преступления с вещами подозреваемого. Они были идентичны», — вспоминают участники расследования.
Экспертиза подтвердила: отпечатки пальцев и биологические материалы Цюмана совпадали с уликами со всех мест преступлений.
Сервиз подарил маме.
На допросах Цюман признался: он всегда испытывал проблемы в общении с женщинами. Его первая любовь ушла к другому, и в порыве ярости он попытался задушить её. Именно тогда он почувствовал возбуждение от хрипа жертвы — и с тех пор искал повторения этих ощущений.
При этом маньяк утверждал, что «не зверь» и даже носил цветы на могилы своих жертв.
Расследование установило: первое преступление Цюман совершил ещё в 1986 году. Тогда он напал на девушку, избивал и насиловал её несколько часов, а перед уходом поджёг квартиру, забрав с собой набор посуды — который, как позже выяснилось, подарил матери.
После армии, куда его призвали после того нападения, Цюман демобилизовался в 1989 году и возобновил охоту.
С детства он подвергался унижениям со стороны обоих родителей. Мать не стеснялась приводить любовников в присутствии сына, что, по мнению специалистов, сформировало у него мотив мести женщинам.
При этом насильником двигала не столько похоть, сколько желание унизить жертву. Алкоголь, пристрастие к которому сформировалось с детства, становился катализатором агрессии.
«Его могла спасти только горячо любящая женщина», — считают эксперты. Такая нашлась — ростовчанка Раиса, с которой Цюман полгода не совершал преступлений. Но даже её он избил, и после её ухода путь к спасению для него был отрезан.
11 февраля 1994 года суд приговорил Юрия Цюмана к смертной казни за четыре убийства. После введения моратория наказание заменили на пожизненное лишение свободы. Сейчас он отбывает срок в исправительной колонии особого режима «Чёрный дельфин».