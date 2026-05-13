Почему на Урале все больше дипломированных невостребованных программистов

В последние годы все больше школьников мечтают стать айтишниками. При этом, как оказалось, только треть выпускников колледжей Среднего Урала 2024 года, получивших образование по ИТ-направлениям, работают по специальности.
В Свердловской области порядка 10 тысяч человек — 7,7 процента от всех студентов среднего профобразования (СПО) — обучаются по профилю «Информатика и вычислительная техника» (ИВТ). По данным сотрудника Центра опережающей профподготовки, аспиранта Института экономики УрО РАН Дмитрия Буглака, с 2021-го по 2024 год численность студентов ИТ-профиля увеличилась на 12,5 процента. Причем стремительно растет количество поступающих на платные места — плюс 31 процент, хотя большинство (59 процентов) обучается за счет бюджета.
Но что происходит после окончания колледжа? По информации исследователя, почти половина выпускников 2024 года нашла работу сразу, через год показатель вырос до 69 процентов. Но по специальности устроились соответственно 33 и 36 процентов.
— Проблема заключается не в отсутствии спроса на ИТ-специалистов как таковых, а конкретно на выпускников СПО этих специальностей в том объеме, в котором осуществляется их подготовка, — считает Дмитрий Буглак.
У региональных властей иное видение. По прогнозам министерства экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области, в ближайшие годы потребность в ИТ-специалистах, обучающихся по программам СПО, снижаться не будет. Как следствие, учебные заведения с 2026-го по 2028 год должны ежегодно выпускать порядка 1,5 тысячи специалистов по профилю ИВТ. При этом по целевым договорам в 2021—2024 годах в СПО обучалось лишь около 40 будущих айтишников, или 0,5 процента от общей численности. Выходит, работодатели в таких кадрах не слишком заинтересованы, предполагает Буглак.
Директор Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Владимир Вертиль не склонен драматизировать ситуацию, полагая, что выпускник вполне может применить свои знания в различных секторах экономики: как в ИТ-фирме, так и в машиностроении или на железной дороге. И вовсе не главное, чтобы должность соответствовала записи в дипломе: в процессе работы сотрудник обязательно будет использовать навыки, полученные в колледже.
Тем не менее работодатели отдают преимущество специалистам с высшим образованием. К примеру, на одной из рекрутинговых платформ исследователь насчитал почти 1100 вакансий для программистов, но выпускника колледжа без опыта готовы были взять только на восемь из них. Схожая картина и по другим ИТ-профессиям.
Собеседники «РГ» из сферы бизнеса подтверждают: выпускники вузов в приоритете, потому что они подготовлены лучше.
— По итогам отборов на стажировки видно, что финалистами чаще становятся студенты вузов. Конкурс проходит на равных условиях для всех соискателей: выпускников, студентов и других, — рассказала руководитель отдела по развитию образовательных программ «СКБ Контур» Елена Рыбинская. — Оценка объективная, и результаты стабильно показывают, что вузы дают более сильную фундаментальную и прикладную подготовку.
По ее словам, в университеты изначально идут более конкурентоспособные и мотивированные школьники, а обучение длится четыре года и более, что позволяет глубже прорабатывать материал, развивать системное мышление. Кроме того, высшие учебные заведения активно сотрудничают с ИТ-компаниями: приглашают преподавать практиков, быстрее обновляют образовательные программы, тогда как у колледжей ограниченное количество индустриальных партнеров, им сложнее поспевать за требованиями рынка, а образовательный цикл менее насыщен.
Владимир Вертиль полагает, что у СПО свои сильные стороны: колледжи готовят практиков, они более заточены на решение прикладных задач.
Для преодоления дисбаланса эксперты предлагают действовать комплексно. Дмитрий Буглак считает, что для определения контрольных цифр набора необходимо сначала тщательно изучить потребности рынка. При этом стоит ограничить и число платных мест, переориентировав абитуриентов на более востребованные специальности. Важно также наладить связи колледжей с работодателями, например, в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
— Он дает возможность подготовить студента под конкретного работодателя. В таком случае нанимателя точно устроят навыки, которыми владеет выпускник: происходит синхронизация потребностей рынка труда и рынка образовательных услуг, — резюмирует Владимир Вертиль.
Прямая речь.
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ:
— За пять лет количество сотрудников ИT-компаний увеличилось на 50 процентов. Сейчас мы, очевидно, перешагнули за миллион. И в целом, я считаю, спрос остается. Другое дело — ажиотаж привел к тому, что очень многие пошли в эту профессию, сейчас они джуны, которые говорят, что все умеют, а компаниям нужны сильные разработчики. Все больше людей хотят устроиться в индустрию, но качество их подготовки пока не соответствует ожиданиям наших крупных компаний, потому что они идут в сторону все более и более сложных разработок.