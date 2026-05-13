Делегация из Хабаровского края приняла участие в педагогическом форуме

Представители Хабаровского края приняли участие в окружном форуме «Новая философия воспитания», сообщили в администрации муниципального района имени Лазо. Событие организовано в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети».
Мероприятие проходит с 11 по 14 мая в Южно-Сахалинске. В нем участвуют более 670 человек из 11 регионов Дальнего Востока. В делегацию Хабаровского края вошли советники директоров школ района имени Лазо: Фарида Аджигельдиева (школа села Георгиевка), Анастасия Киргизова (школа села Бичевая), Елена Мымликова (школа № 1 поселка Хор) и Влада Шульжицкая (школа поселка Сидима).
Перед участниками выступили заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, министр образования региона Анастасия Киктева и директор ФГБУ «Росдетцентр» Александр Кудряшов. Форум стал площадкой для профессионального роста, обмена опытом и поиска новых идей для развития воспитательной работы в школах.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.