В ЮФУ запатентовали систему экомониторинга для горнодобывающих предприятий

МОСКВА, 13 мая./ТАСС/. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) разработали и запатентовали систему, которая в реальном времени отслеживает экологическую ситуацию на всей территории горнодобывающего предприятия, включая труднодоступные насыпные и намывные грунты. Об этом сообщили в пресс-службе ЮФУ.
«Наше решение закрывает критическую нишу. Это не просто “умная” система сбора данных — это полноценный центр управления экологической устойчивостью, способный в реальном времени смоделировать ситуацию и выдать готовый план действий по ликвидации последствий», — приводятся в тексте слова одного из авторов изобретения, заведующего кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ, доктора биологических наук, профессора Татьяны Минкиной.
Разработка создана в исследовательской лаборатории «Интеллектуальные агроэкосистемы» в рамках стратегического технологического проекта «Технологии биоинженерии почв» программы «Приоритет-2030» ЮФУ, которая входит в нацпроект «Молодежь и дети». Система готова к внедрению на горнодобывающих предприятиях России. Новый инженерный продукт предназначен для контроля техногенных массивов, где накапливаются токсичные отходы. Речь идет, в частности, об отвалах пустой породы, хвостохранилищах и кислых дренажных водах. Такие объекты создают долговременную нагрузку на почву, воду и воздух, занимают большие площади и часто остаются труднодоступными для обычных средств наблюдения.
Существующие системы мониторинга, как отмечается в сообщении, либо являются стационарными, либо не учитывают специфику насыпных и намывных техногенных ландшафтов, которые постоянно меняются. Разработка ЮФУ решает эту задачу за счет трех компонентов: цифрового моделирования, мобильных лабораторий и автоматизированного блока выбора решений.
Система собирает данные с датчиков и с помощью цифровых моделей прогнозирует распространение загрязнений. Это позволяет определить направление движения токсичных веществ до того, как они достигнут критических точек. Передвижные лаборатории в составе комплекса могут перемещаться по техногенным массивам и контролировать участки отвалов и хвостохранилищ, куда затруднен доступ. Еще один элемент разработки — блок автоматизированного принятия решений. Он рассчитывает оптимальные способы снижения предельно допустимых выбросов и концентраций, после чего предлагает инженерные меры, включая корректировку технологических процессов и рекультивацию земель.
В ЮФУ считают, что система позволит предприятиям эффективнее расходовать средства на экологический контроль и ликвидацию последствий загрязнений. Разработка также может использоваться для предотвращения аварийных сценариев, включая прорывы дамб хвостохранилищ и загрязнение грунтовых вод.