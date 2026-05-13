«Вероятность 100%». Ученые предупредили о магнитной буре 15 мая — что ждать белорусам

По словам ученых, в область воздействия на Землю входит очередная корональная дыра. Разойтись с ней нет возможности. В связи с указанным специалисты прогнозируют магнитные бури уже в пятницу, 15 мая. Их уровень, как предполагается, будет средним — G1-G2.