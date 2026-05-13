Власти Ростова окажут помощь пострадавшим в результате коммунального порыва

Ситуацию прокомментировал главный инженер ресурсоснабжающей организации Антон Егоров.

ООО «Ростовские тепловые сети» (РТС) пообещало оказать всю необходимую помощь пострадавшим во время коммунального порыва на проспекте Чехова в Ростове‑на‑Дону. Детали происшествия раскрыл главный инженер ресурсоснабжающей организации Антон Егоров.

Сообщение об утечке горячей воды поступило 12 мая в 20:30. Авария произошла вблизи дома 17 по проспекту Чехова. Аварийная бригада была оперативно направлена на место происшествия и ликвидировала течь в кратчайшие сроки.

В результате инцидента пострадали два жителя города. Компания поддерживает связь с пострадавшими и их родственниками. Антон Егоров особо подчеркнул, что инцидент не связан с гидравлическими испытаниями на тепловых сетях.

Ситуация взята под контроль городской администрацией. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, в обстоятельствах разбираются следователи и сотрудники прокуратуры.