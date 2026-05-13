Председателю СК доложат об отсутствии ремонта в разрушающемся доме в Павлове

Конструкции и фундамент здания разрушаются, на стенах появились глубокие трещины.

Источник: Живем в Нижнем

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад об уголовном деле, которое связано с ненадлежащим обслуживанием многоэтажки в Павлове. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

Речь идет о доме на улице Суворова, который был построен в 1961 году. Здание находится в непригодном состоянии: конструкции и фундамент разрушаются, в стенах образовались глубокие трещины. А придомовая территория затапливается.

Известно, что дом исключили из программы капитального ремонта в 2026 году. Многочисленные обращения жильцов в разные инстанции были остались без ответа. Ранее нижегородские следователи возбуждали уголовное дело по данному факту, однако в последующем его закрыли.

«В целях защиты прав граждан уголовно-правовыми методами региональным следственным управлением вновь возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Александру Бастрыкину доложат о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Напомним, что Александр Бастрыкин также запросил доклад об избиениях в нижегородском реабилитационном центре.