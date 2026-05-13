Председателю СК доложат об отсутствии ремонта в разрушающемся доме в Павлове

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад об уголовном деле, которое связано с ненадлежащим обслуживанием многоэтажки в Павлове. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.
Речь идет о доме на улице Суворова, который был построен в 1961 году. Здание находится в непригодном состоянии: конструкции и фундамент разрушаются, в стенах образовались глубокие трещины. А придомовая территория затапливается.
Известно, что дом исключили из программы капитального ремонта в 2026 году. Многочисленные обращения жильцов в разные инстанции были остались без ответа. Ранее нижегородские следователи возбуждали уголовное дело по данному факту, однако в последующем его закрыли.
«В целях защиты прав граждан уголовно-правовыми методами региональным следственным управлением вновь возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Александру Бастрыкину доложат о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.
