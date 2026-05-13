МВД: в драке на птицефабрике «Синявинская» в Ленобласти участвовали 60 человек

В Ленинградской области рабочие из Узбекистана и Бангладеш устроили массовую драку на птицефабрике «Синявинская». В конфликте участвовали около 60 рабочих, 20 из них попали в больницу, семеро находятся в тяжелом состоянии. В полиции рассказали, что конфликт начался после словесной перепалки. По данным местных СМИ, причиной побоища мог стать поцелуй.