Природный газ в селе Орлиное под Севастополем появится в этом году

По распоряжению Михаила Развожаева в селе Орлином под Севастополем ускорили процесс газификации. Жилые дома планируется подключить к газоснабжению уже в текущем году.
Изначально подключение жилых домов к газу планировали на первый квартал 2027 года. Но губернатор поручил ускорить процесс и найти технические решения. В итоге удалось проложить дополнительные 500 метров газопровода высокого давления и установили резервный шкафной пункт.
«Как следствие: газ в домах появится уже в этом году, и к новому отопительному сезону у людей появится более экономичный источник тепла», — сообщил Михаил Развожаев.
Для удобства жителей на втором этаже административного здания села открылся штаб по газификации. В понедельник и среду в нем работают специалисты, которые консультируют граждан и принимают заявки на подключение.