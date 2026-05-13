В Ростовской области растет популярность выездного банковского сервиса

— Мы стремимся уйти от стереотипа, что за банковскими продуктами нужно обязательно идти в отделение. Действительно, сегодня человек должен получать услугу там, где ему комфортно: будь то привычный офис банка, мобильное приложение или встреча с нашим выездным специалистом. Цифры первого квартала показывают, что формат домашнего и офисного обслуживания становится не просто дополнительной опцией, а ежедневной потребностью жителей Ростовской области. За три месяца такой услугой воспользовались более 6,6 тысяч раз, — рассказала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.