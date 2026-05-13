В Минпросвещения рассказали о подготовке рекомендаций по оценке поведения

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Рекомендации по оценке поведения в школах разрабатываются с учетом предложений и замечаний регионов, а также четырех профильных учреждений, рассказали в Минпросвещения РФ.
«В настоящее время продолжается работа по внедрение оценки поведения во всех школах страны. В 2026—2027 учебном году апробация оценки поведения будет масштабирована и реализована во всех регионах Российской Федерации. В рамках подготовки к апробации организована работа по подготовке методических рекомендаций», — сообщили «Газете.Ru» в министерстве.
Как отметили в Минпросвещения, методические рекомендации по оценке поведения в школах формируются с учетом предложений и замечаний регионов, а также «Института содержания и методов обучения имени Леднева», который входит в состав Российской академии образования и занимается исследованиями в педагогике, «Российского детско-юношеского центра», направленного на развитие детей и молодежи, «Института изучения детства, семьи и воспитания» и «Движения первых».
В министерстве добавили, что в обновленных методических рекомендациях будет в том число раскрыто содержание раздела о системе оценивания поведения.
Также сообщается, что апробация системы оценивания поведения обучающихся 1−8 классов проходила в пилотных регионах в 2025—2026 учебном году. И по ее итогам предполагалось определить наиболее оптимальную и объективную модель оценки.